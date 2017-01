ESCLUSIVA TMW - Antalyaspor, colpo da novanta: 3 anni e mezzo a Sandro

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Colpo da novanta per il centrocampo dell'Antalyaspor, formazione dove milita anche Samuel Eto'o. Il club ha preso, come raccolto in anteprima da indiscrezioni di Tuttomercatoweb.com da fonti turche, Ranieri Sandro. Brasiliano, classe 1989, arriva dal QPR e per il giocatore è contratto da 3 anni e mezzo.