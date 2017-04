ESCLUSIVA TMW - Barcellona, per la panchina spunta l'idea Van Bronckhorst

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Barcellona alla ricerca di un allenatore per il dopo Luis Enrique. Ronald Koeman il nome fin adesso preso in maggiore considerazione insieme a Pochettino. Ma nelle ultime ore è stato fatto un sondaggio importante per Giovanni Van Bronckhorst, attuale tecnico del Feyenoord che da calciatore ha indossato la maglia del Barça dal 2003 al 2007. Parla bene la lingua spagnola, conosce l'ambiente e sta ottenendo ottimi risultati. È lui il profilo preso in esame in queste ore. Il Barcellona sfoglia la margherita. E per la panchina spunta Van Bronckhorst...