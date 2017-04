ESCLUSIVA TMW - Bayer Leverkusen, occhi sul nuovo Hyppia: piace Halme

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Novità sul mercato del Bayer Leverkusen, raccolte in anteprima da Tuttomercatoweb.com. Il club tedesco sarebbe sulle tracce di Aapo Halme, classe '98 dell'HJK Helsinki in Finlandia. Nazionale Under 19, piace in Inghilterra e in Bundes anche all'Hoffenheim. Seguito dall'agente Berno Trapani, potrebbe essere il 'novello Hyppia' di casa Aspirine...