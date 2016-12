ESCLUSIVA TMW - B.Dortmund, c'è l'offerta del Chongqing Lifan per Ramos

Sirene cinesi per Adrian Ramos (30), attaccante colombiano legato al Borussia Dortmund fino al giugno 2018. Oggi è emerso l'interesse del Beijing Guouan, disposto a offrire dieci milioni di euro per il cartellino del calciatore. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, anche il

Chongqing Lifan ha messo la punta nel mirino. La proprietà del club della Chinese Super League è la stessa del Granada, mentre al calciatore è stato offerto un contratto triennale con la possibilità di giocare anche nella Liga. Undici milioni di euro il totale della proposta per il colombiano, con Ramos che finirebbe in Spagna nel primo anno di accordo per poi andare in Cina negli altri due anni. Il Borussia, invece, darebbe l'ok con una offerta di dodici milioni per il cartellino.