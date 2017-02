ESCLUSIVA TMW - Benfica, il Tianjin Quanjian lavora per Mitroglou

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultima settimana di mercato in Cina. Il Tianjin Quanjian continua la caccia all'attaccante e vuole chiudere per l'arrivo di una punta da affidare a mister Fabio Cannavaro entro il 28 febbraio. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com nelle ultime ore è emerso il forte interesse per Kostas Mitroglou, centravanti greco classe '88 che la scorsa settimana ha regalato la vittoria al Benfica nell'andata degli ottavi di Champions contro il Borussia Dortmund allo stadio da Luz. Di circa venti milioni di euro l'offerta cinese, ma la dirigenza lusitana resiste in quanto l'ex Fulham ha una clausola rescissoria fissata a 45 milioni di euro. Il Tianjin, però, non molla ed è disposto a rilanciare.