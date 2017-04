ESCLUSIVA TMW - Benfica, offerta per Barco

© foto di Imago/Image Sport

Offerta dal Benfica per Ezequiel Barco. Il centrocampista dell'Independiente Avellaneda, classe 99, è nel mirino del club portoghese. Presentata una proposta da 5 milioni per il 75% del cartellino. Buone possibilità che la trattativa vada in porto. Il Benfica prova a giocare d'anticipo. Barco obiettivo di mercato...