ESCLUSIVA TMW - Besiktas, colpo a sorpresa: preso Ryan Babel

© foto di Federico De Luca

Colpo a sorpresa per il Besiktas: vi abbiamo raccontato oggi che Ryan Babel si svincolerà dal Deportivo La Coruna a fine dicembre. E' stato già bloccato, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, dalla formazione turca. Per l'olandese, contratto di un anno e mezzo con opzione.