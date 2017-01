ESCLUSIVA TMW - Chelsea, muro per la cessione di Diego Costa: pronto il rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Costa e il Chelsea, avanti insieme. La società del Presidente Abramovich ha chiesto alla Federazione Cinese in via ufficiale di non interferire nelle questioni di mercato relative all'attaccante. Sirene forti dal Tianjin Quanjian, che vorrebbe Diego Costa subito. Niente da fare. Il Chelsea fa muro. Anzi, è pronto il rinnovo di contratto. Incontro previsto in questi giorni per provare a chiudere per il prolungamento. Sarà un modo per blindare il giocatore. Ma la cessione potrebbe essere rimandata a giugno. Il Tianjin Quanjian resta in pressing, il Chelsea resiste e rilancia. Pronto il rinnovo di Diego Costa. E Conte può sorridere...