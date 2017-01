ESCLUSIVA TMW - Chelsea, Obi Mikel verso la Cina: intesa col Tianjin Teda

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La stampa spagnola in queste ore l'ha associato al Valencia, ma l'agente ha smentito l'accordo con i taronges. Adesso John Obi Mikel (29), centrocampista nigeriano in uscita dal Chelsea e accostato qualche settimana fa anche all'Inter, è pronto a sbarcare in Cina. Il calciatore - secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Tuttomercatoweb.com - ha trovato una intesa col Tianjin Teda. Contratto triennale per Obi Mikel e ingaggio da 8-9 milioni di euro a stagione.