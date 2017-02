ESCLUSIVA TMW - Debrecen, preso l'ex Lecce Feltscher

© foto di Giacomo Morini

Il calciomercato non si ferma mai. E Frank Feltscher, centrocampista venezuelano ex tra le altre del Lecce, è un nuovo giocatore del Debrecen. Firma siglata poche ore fa, un'operazione condotta da Infinity Globan Sports. In mattinata da Malpensa la partenza per il Portogallo, dove il Deberecen sta facendo un torneo di preparazione. Poi Feltscher si unirà ai nuovi compagni. Pronto per una nuova avventura, tutta da vivere...