ESCLUSIVA TMW - Everton-Belfodil, ballano 2mln di euro tra domanda e offerta

© foto di Federico Gaetano

L'Everton continua a lavorare per Ishak Belfodil (25), attaccante algerino che vanta un passato con le casacche di Parma e Inter. Dopo un periodo difficile, la punta è tornata a giocare con regolarità e segnare con una certa frequenza grazie alla chiamata dello Standard Liegi. Proprio il club belga non ha intenzione di svendere il calciatore che in questa prima parte di stagione ha bucato la porta avversaria in nove occasioni tra campionato ed Europa League, ma i toffees insistono per mettere a segno un altro affare in entrata dopo aver definito quello di Morgan Schneiderlin (27) col Manchester United. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, lo Standard ha fissato a dodici milioni di euro il prezzo di Belfodil. Il secondo club di Liverpool, per il momento, ne offre dieci. Ballano due milioni di euro, dunque, per chiudere l'affare: se l'Everton dovesse decidere di alzare l'offerta, riuscirà a mettere le mani sul cartellino del calciatore classe '92.