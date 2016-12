ESCLUSIVA TMW - Hebei Fortune, Cavani dice no alla proposta cinese

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Fabio Cannavaro l'avrebbe voluto al Tianjin Quanjian, ma la risposta di Edinson Cavani (29) è stata chiara. Netto il rifiuto del Matador per la squadra allenata dall'ex difensore Pallone d'oro, come il no all'Hebei Fortune. Il club in cui gioca Ezequiel Lavezzi (31) ha provato a ricomporre la coppia d'attacco del Napoli di Walter Mazzarri, senza però riuscirci. L'uruguaiano - secondo indiscrezioni raccolte da TMW - ha allontanato il trasferimento in Cina, per continuare a giocare e segnare con la maglia del Paris Saint-Germain.