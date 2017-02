ESCLUSIVA TMW - Hellas, il QPR riscatta Wszolek. E c'è il Southampton

© foto di Federico Gaetano

Dall'Hellas Verona al QPR. Pawel Wszolek è stato riscattato dalla società inglese. Offerta importante per i gialloblù che hanno deciso di accettare. Il QPR accoglie l'intero cartellino di Wszolek, che si lega al club fino al 2019 con opzione per un'altra stagione. Contratto quindi che andrà in scadenza nel 2020. E all'Hellas Verona una percentuale tra il 10 e il 15% sulla futura vendita. Per l'estate ci pensa il Southampton, primi contatti già avviati. Operazione che può decollare. Wszolek saluta l'Italia definitivamente, la Premier chiama per il futuro...