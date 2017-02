ESCLUSIVA TMW - Hernandez, non solo Bejing Guoan: tentativo del Tianjin Quanjian

© foto di Federico Gaetano

Sirene cinesi per Abel Hernandez, ve lo abbiamo raccontato. Non solo il Bejing Guoan, che ha messo sul piatto dell'Hull City 18 milioni (la richiesta è di 20, la sensazione è che arriverà una controproposta). Gli inglesi però al momento tentennano e sembrerebbero addirittura disposti a far rimanere il giocatore fino alla scadenza del contratto. Situazione in evoluzione. Intanto c'è stato un inserimento del Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro per l'attaccante della Nazionale Uruguaiana. Contatti in corso e che proseguiranno. La Cina chiama Abel Hernandez...