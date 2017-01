ESCLUSIVA TMW - Hull, arriva Marco Silva. Contratto fino a giugno con opzione

Torna in pista, o per meglio dire in panchina, Marco Silva. L'ex tecnico di Sporting Lisbona e Olympiacos nelle prossime ore sarà infatti ufficializzato come nuovo allenatore dell'Hull City. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com Silva (39) firmerà con il club inglese un contratto fino a giugno con opzione per la stagione successiva.