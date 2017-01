ESCLUSIVA TMW - Manchester United, spunta l'idea Mendy del Monaco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un'idea per il Napoli in vista della prossima estate, un obiettivo attuale per il Manchester United. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, l'esterno mancino del Monaco Benjamin Mendy (22) è finito nel mirino dei red devils. Che lavorano per il francese ex Marsiglia già per questo mercato di gennaio: dopo le undici presenze collezionate finora con i monegaschi in Ligue 1, Mendy potrebbe salutare la Francia per approdare in Premier League.