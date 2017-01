ESCLUSIVA TMW - Obi Mikel-Tianjin, l'intermediario: “Soddisfatti per l'affare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Esodo verso la Cina. Numerosi calciatori stanno ormai guardando verso Oriente per trovare un ricco contratto, una offerta convincente sotto il profilo economico tale da far saltare il banco e salutare l'Europa senza troppa amarezza. Tra questi c'è John Obi Mikel (29), centrocampista nigeriano che ha lasciato il Chelsea pochi giorni fa per sposare la causa del Tianjin Teda dopo dieci anni e mezzo vissuti a Stamford Bridge. A permettere l'approdo in Estremo Oriente di Obi Mikel è stato l'agente Alexander Garini, intermediario nell'affare sull'asse Inghilterra-Cina: “E' stata una trattativa non semplice - ha detto attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com - ma tutte le parti sono soddisfatte per il buon esito dell'operazione. Ringrazio i miei soci Rashid Uddin e Pedro Santos, che hanno messo a disposizione i propri contatti e tutta la loro professionalità per permettere al ragazzo di approdare alla corte del tecnico portoghese Jaime Pacheco. Io e Uddin ci siamo mossi per quanto riguarda l'Inghilterra, Pedro Santos ha mediato col tecnico lusitano della formazione cinese. Tornando a Obi Mikel, ha fatto bene in passato in Inghilterra ma può fare bene anche in Cina”.

Un asse, quello Europa-Cina, caldissimo ancora per tanti nomi. “Il mercato cinese è in grande espansione, i club hanno deciso di investire tanto e di puntare sui campioni provenienti dall'Europa per accrescere il livello del calcio locale”.

Con la sua mediazione, ci sono altri affari in vista verso la Cina? “Sono tanti i ragazzi, in generale, che a breve potrebbero finire in quel campionato. Adesso stiamo lavorando per un calciatore che in passato ha calcato i campi della Serie A, giocando anche in un club di prima fascia. Spero di definire l'operazione, insieme ai miei collaboratori, nel giro delle prossime ore”.