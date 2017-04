ESCLUSIVA TMW - Olanda, possibili dimissioni per il dt Van Breukelen

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Caos panchina non solo in Argentina. Anche l'Olanda vive un momento poco felice e mentre deve cercare di raggiungere l'accordo con Van Gaal inizialmente per la panchina e poi per un ruolo dirigenziale, potrebbero esserci novità in arrivo. Possibili le dimissioni del dt Van Breukelen, sfiduciato da numerosi club olandesi. Situazione in evoluzione, Van Breukelen verso le dimissioni dall'Olanda...