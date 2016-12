ESCLUSIVA TMW - Pratto dice no alla Cina: lo vogliono Siviglia e West Ham

© foto di Alberto Fornasari

Una scelta che va in controtendenza rispetto alla moda del momento. Lucas Pratto, bomber dell'Atletico Mineiro e della nazionale argentina, ha detto no alla Cina. L'attaccante classe '88 vuole rimettersi in gioco in Europa dopo la parentesi poco felice al Genoa e, al momento, è disposto a lasciare il suo attuale club solo per tornare nel vecchio Continente. Sulle sue tracce, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sono Siviglia e West Ham.