ESCLUSIVA TMW - PSG, sirene dall'MLS per Thiago Motta: la situazione

Un contratto in scadenza e un futuro tutto da scrivere. Con le sirene dell'MLS sullo sfondo. Thiago Motta nei pensieri del Montreal Impact, una possibilità per la prossima stagione sportiva. Un'idea che può prendere piede. E alla finestra anche il Toronto. In attesa di conoscere il suo futuro arrivano chiamate per il centrocampista ex Inter. L'MLS chiama Thiago Motta...