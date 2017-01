ESCLUSIVA TMW - P.Tirana, Ekuban: gol al Fenerbahce e richiesta di mercato

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Una storia tutta da raccontare. Caleb Ekuban segna per il Partizani Tirana e infiamma i tifosi. Due turni preliminari di Champions League, di cui uno con il RedBull Salisburgo che lo segue con interesse dopo quella partita e due di due Europa League. Nove reti in campionato e uno in Coppa d'Albania. Ieri un'amichevole ad Antalya contro il Fenerbahce terminata 3-1 per i turchi. Ekuban protagonista con il gol da cineteca per la sua squadra. E prima ancora aveva colpito una traversa. Quanto basta al Fenerbahce per innamorarsi di Caleb, che adesso lo tiene d'occhio e studia la situazione. Ekuban è di proprietà del Chievo Verona, ha un contratto in scadenza nel 2018. E tanto mercato per la prossima stagione. I tifosi del Fenerbahce sono già in delirio al punto di aver creato un hashtag sui social network. #Calebekubanfenere, tutti pazzi per Caleb. E in Turchia ci pensano, al punto che presto potrebbe anche iniziare una trattativa con il Chievo. Storie e sogni di mercato, dal Renate all'olimpo del calcio. Non svegliate Caleb...