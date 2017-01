ESCLUSIVA TMW - Reading, in arrivo El Idrissi: visite in corso, i dettagli

Un nuovo rinforzo per il Reading di Stam. In arrivo Adham El Idrissi, attaccante classe 97. Visite mediche in corso, poi se tutto andrà come da programma la firma sul contratto di tre anni più opzione. El Idrissi arriva da svincolato dall'Ajax, che lo ha liberato in questi giorni. El Idrissi pronto per una nuova avventura, il Reading lo aspetta...