ESCLUSIVA TMW - Siviglia, Walter Montoya ad un passo: accordo quadriennale

Niente Genoa per Walter Montoya. Fumata nera. Accordo verbale tra Rosario Central e Siviglia per il centrocampista che dovrebbe legarsi al club spagnolo per i prossimi quattro più opzione per un altro anno. Da non escludere che il Siviglia, non avendo posti da extracomunitario, ceda Montoya al Boca fino all'estate. Anche se il tecnico della squadra spagnola vorrebbe Montoya già adesso. Intesa raggiunta, ora manca solo l'annuncio...