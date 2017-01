ESCLUSIVA TMW - Swansea, preso Narsingh: visite mediche in corso

© foto di Giacomo Morini

Un nuovo rinforzo per lo Swansea. Preso Luciano Narsingh, ala destra classe 90. Visite mediche in corso e poi se tutto andrà bene la firma sul contratto quadriennale. Narsingh, che era in scadenza con il PSV, è pronto per una nuova avventura. Lo Swansea lo aspetta...