ESCLUSIVA TMW - Veronese: “Albania chance d'oro. Felice di lavorare con De Biasi”

Riparte da una panchina prestigiosa la carriera di Marco Veronese. Nei giorni scorsi, infatti, è stato ufficializzato il suo approdo sulla panchina della nazionale albanese come vice di Gianni De Biasi. Un'occasione che il tecnico di Cinisello Balsamo, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha colto al volo.

Mister, perché l'Albania?

“Gianni De Biasi era alla ricerca di un collaboratore dopo l'addio di Tramezzani. Ci siamo sentiti, abbiamo scambiato qualche idea e ci siamo trovati subito”.

Tra l'altro avete avuto modo di lavorare insieme già in passato

“Sì, l'avevo avuto come allenatore a Modena negli anni della vittoria nei campionati di Serie C1 e B. Il nostro legame è sempre stato forte. Ci siamo visti anche stamattina e abbiamo parlato un po' di giocatori”.

Riparte da una panchina prestigiosa

“Sono molto felice e molto orgoglioso di essere stato chiamato per lavorare col mister e con una nazionale che negli ultimi anni ha attirato su di sé l'interesse del calcio europeo. Fino a qualche anno fan non era considerata, ma dopo i recenti exploit tutti guardano all'Albania con grande interesse”.

C'è qualche ringraziamento che vuole fare?

“Sicuramente a tutto lo studio DCF Sport Legal che mi ha assistito nella trattativa e nella stipula del contratto con grande professionalità”.

Ha sentito Tramezzani? Vi siete scambiati qualche impressione?

“Con Paolo c'è un'amicizia che dura da tanti anni. Sono contento che abbia avuto l'opportunità di guidare il Lugano. Ci siamo sentiti in questi giorni per un 'in bocca al lupo' di rito”.

Ha mai pensato di rimettersi in gioco come primo allenatore?

“Sì, l'idea c'era come anche alcune possibilità che Però non si sono concretizzate. Poi è arrivata questa chiamata, la possibilità di lavorare con De Biasi e ne sono davvero contento. Sono ancora giovane e un'esperienza come questa mi può far crescere molto”.

Nella corsa ai mondiali del 2018 sete inseriti in un girone di ferro con Spagna e Italia. Dove può arrivare l'Albania?

“Le partite sono tante e tutte difficile. Vogliamo crescere un passo alla volta, dare il meglio di noi stessi e solo alla fine tirare le somme, ma sicuramente vogliamo dare fastidio alle favorite”.