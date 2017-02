Eurorivale: Gladbach, Hecking ha rialzato la squadra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Borussia Mönchengladbach, prossimo avversario della Fiorentina in Europa League, si avvia verso la ripresa delle coppe europee in ripresa. Con l'anno nuovo sono arrivate 3 vittorie e un pareggio, considerata anche la Coppa di Germania. Una serie che ha rialzato una squadra che a Natale, dopo la sconfitta col Wolfsburg era 14esima. Quel ko datato 20 dicembre 2016 è costato il posto al tecnico André Schubert. Al suo posto Dieter Hecking che ha rimodulato la squadra secondo un classico 4-4-2 che si basa su Stindl-Raffael tandem offensivo e Thorgan Hazard che parte esterno sinistro. Proprio Stindl ha beneficiato del cambio di panchina, segnando già nell'anno nuovo 3 gol. Il mercato ha portato un volto nuovo: Timothée Kolodzewjczak dal Siviglia.

Domani il Gladbach è chiamato a una trasferta difficile a Brema contro la nobile decaduta Werder. E in mezzo alle due sfide di coppa contro la Fiorentina la difficile partita contro il Lipsia. Momento topico della stagione per una squadra che si gioca una stagione. Sarà importante per questo recuperare alcuni giocatori infortunati, tra cui Raffael che ha saltato l'ultimo incontro in Coppa di Germania per problemi alla coscia destra.

ULTIME CINQUE PARTITE

Gladbach-Wolfsburg 1-2

Darmstadt-Gladbach 0-0

Leverkusen-Gladbach 2-3

Gladbach-Friburgo 3-0

Greuther Furth-Gladbach 0-2

BILANCIO ATTUALE IN GERMANIA

Bundesliga: 11° posto

Coppa di Germania: qualificata ai quarti di finale