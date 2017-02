Eurorivale: Porto, con il nuovo attaccante fai ancora più paura

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A 12 giorni dalla sfida contro la Juventus il Porto sta mostrando di essere in gran forma. Quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Gli uomini di Nuno Espirito Santo, eliminati sia in Coppa di Portogallo che in Coppa di Lega (già terminata e vinta dalla Moreirense) sono concentrati sulle due competizioni principali e in campionato hanno appena un punto in meno della capolista Benfica. Domani sera i dragoni sono impegnati sul campo del Vitoria Guimaraes quinto in classifica. Rosa al completo e l'ultima partita contro il Vitoria Guimaraes, da cui è arrivato nel mercato di gennaio Francisco Soares. E il nuovo acquisto si è presentato con una doppietta all'esordio, per giunta contro i rivali dello Sporting Lisbona. Un nome in più da tenere sott'occhio dalla Juventus.

ULTIME CINQUE PARTITE

Paços de Ferreira-Porto 0-0

Porto-Moreirense 3-0

Porto-Rio Ave 4-2

Estoril-Porto 1-2

Porto-Sporting 2-1

BILANCIO ATTUALE IN PORTOGALLO

Liga NOS: 2° posto

Coppa del Portogallo: eliminato al quarto turno

Coppa di Lega: eliminato al 3° turno