Everton, Koeman: "Contro il Leicester stesso atteggiamento delle ultime gare"

Nelle ultime due gare in casa l'Everton ha battuto l'Arsenal e ha perso al 94' il derby contro il Liverpool. Nonostante questa sconfitta Ronald Koeman ha visto ottime cose dalla squadra e vuole che le ripeta anche contro il Leicester nel Boxing Day: "Non c'è tempo per fermarsi, dobbiamo continuare e sono rimasto molto soddisfatto dalle ultime due prestazione casalinghe. Abbiamo bisogno di ripetere le ultime due gare, voglio vedere lo stesso atteggiamento. L'impatto è più grande se si perde il derby dopo 94 minuti ma non c'è tempo per fermarsi".