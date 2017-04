Everton, pronti 33 milioni di euro per acquistare Willian José

L'Everton fa sul serio per Willian José. Secondo quanto riporta il Daily Mail, i Toffees sarebbero pronti a sborsare una cifra intorno ai 33 milioni di euro per assicurasi l'attaccante brasiliano in forza alla Real Sociedad. In questa stagione Willian José ha segnato finora dodici reti in 29 presenze.