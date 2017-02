Everton, Raiola conferma: "Lukaku firmerà il rinnovo"

© foto di Imago/Image Sport

Mino Raiola conferma l'imminente rinnovo di Romelu Lukaku con l'Everton. "Non ci sono problemi fra le parti, i colloqui sono in corso. Firmerà il nuovo contratto" ha dichiarato l'agente a TalkSport. Classe 1993, il belga è un giocatore dei Toffees dal 2013 e nell'ultimo turno di campionato si è reso protagonista di un'incredibile quaterna segnata al Bournemouth, che lo proietta in testa alla classifica dei marcatori (16 reti in 23 partite).