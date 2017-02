'Gladbach, non solo Christensen: dal Chelsea anche Loftus-Cheek

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Borussia Monchengladbach non lascia. Anzi, raddoppia. Secondo quanto riporta il Daily Express, infatti, il club tedesco vorrebbe tenere la prossima estate il promettente difensore Andreas Christensen, in prestito ma di proprietà del Chelsea, facendo anche un'offerta ai Blues per il centrocampista Ruben Loftus-Cheek.