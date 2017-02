Hoffenheim, l'enfant prodige Nagelsmann: "Il Bayern? Interessante"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Volto nuovo della Bundesliga, Julian Nagelsmann sta cambiando il calcio tedesco col suo Hoffenheim. Tanto da essere stato accostato al Bayern Monaco: "Non so perché, andrebbe chiesto al Bayern cosa ne pensa. Sarebbe interessante, anche per me. Non ho piani per la mia carriera, voglio vincere titoli. Non nascondo che ho fame di successo. Penso si veda in allenamento e in ogni partita. Voglio ottenere il massimo dall'Hoffenham".