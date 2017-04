Il Barcellona tramite un post su Twitter ha annunciato la coreografia preparata per caricare la squadra di Luis Enrique in vista della sfida contro la Juventus dove i catalani sono chiamati a ribaltare il 3-0 dell'andata a Torino. “More Than a club” sarà la scritta che campeggerà sulle tribune laterali dello stadio. Una scritta che farà storcere il naso ai tifosi più tradizionalisti (legati al “Mas que un club” catalano), ma che sottolinea la vocazione sempre più internazionale del club simbolo della Catalogna.