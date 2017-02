Il Chelsea si muove per Lampard: offerto un ruolo da ambasciatore del club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non citiamo Venditti, però certi amori non finiscono davvero. Secondo quanto riferito dal London Evening Standard, il Chelsea avrebbe infatti formulato la prima offerta nei confronti da Frank Lampard. Già nel mirino della FA per un ruolo di allenatore nel settore giovanile, l'ex capitano dei Blues sarebbe richiesto a Stamford Bridge per ricoprire un ruolo da ambasciatore del club.