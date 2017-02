Il Lipsia non coglie l'occasione: basta Aubameyang al Bor. Dortmund

© foto di Imago/Image Sport

Dopo il pareggio del Bayern Monaco contro lo Schalke 04, il Lipsia non è riuscito a sfruttare questa occasione per accorciare le distanze in classifica ed è stato sconfitto 1-0 dal Borussia Dortmund. Al Signal Iduna Park a trionfare è stata la squadra di casa trascinata dal solito Pierre-Emerick Aubameyang che al 35' sull'assist di Dembele ha trovato il gol da tre punti. Con questa vittoria il BVB torna al terzo posto e sale a 34 punti mentre il Lipsia resta a quota 42 e vede aumentare il gap dal Bayern, ora di quattro punti.