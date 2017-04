Il Teatro dei sogni di Conte

© foto di Imago/Image Sport

A Manchester lo chiamano tutti il Teatro dei Sogni. L'Old Trafford, dopo Wembley e con Anfield, è uno degli stadi più ricchi di storia e d'ambizione della Premier League. Di gloria, quella che nella sua avventura Oltremanica cerca Antonio Conte: in Italia e con l'Italia ha dimostrato di essere un numero uno, ora vuole regalare al campionato inglese il secondo trionfo italiano nel giro di due anni. Per farlo, si passa anche dall'Old Trafford: oggi alle 17 andrà in scena Manchester United-Chelsea. Sarebbe dovuta essere la sfida per il titolo: José Mourinho contro Conte, Red Devils contro Blues, le due squadre che hanno speso di più nel mercato estivo. Magari con il City di Pep Guardiola di mezzo. Invece, le due di Manchester si sono fatte da parte, la corsa al titolo è stata soprattutto affare dei ragazzi di Stamford Bridge. Di Conte, che ora però deve guardarsi dall'assalto del Tottenham: arrivati a -4, gli Spurs ci credono, dopo aver buttato l'anno scorso una grande opportunità nella stagione del Leicester. Per alzare la Premier, oggi, si passa da Old Trafford. Il Teatro dei Sogni. Di un sogno. Quello di Antonio Conte.