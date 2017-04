Il Telegraph e il Tottenham: "Mind the gap!". Messaggi al Chelsea

© foto di Federico De Luca

"Mind the gap!". E' l'avviso che si legge nei Paesi anglofoni quando si trova un gradino, un ostacolo. Ma gap vuol dire anche distanza in inglese: occhio alla distanza. E' un gioco di parole, quello con cui il Telegraph apre oggi le sue pagine sportive, con il faccione sorridente di Harry Kane. Il Tottenham ha battuto infatti 4-0 il Bournemout, con l'uragano protagonista, portandosi a -4 dal Chelsea di Antonio Conte, chiamato oggi alla complicata sfida in trasferta contro il Manchester United di Mourinho. Mind the gap, appunto.