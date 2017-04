© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il futuro di Sead Kolasinac dovrebbe essere all'Arsenal. In particolare, per l'attuale terzino sinistro dello Schalke 04 (seguito in Italia dal Milan) è pronto un contratto di 4 anni e nelle idee della società andrà a sostituire Nacho Monreal.