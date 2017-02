Inaki Williams allontana il Liverpool: "L'Athletic è casa mia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inaki Williams rimanda al mittente l'interesse del Liverpool. Intervisto da Sportium, l'attaccante dell'Athletic Club di Bilbao ha infatti dichiarato: "Questa è casa mia, ci sono un sacco di voci ma sono tranquillo. Ho un contratto con l'Athletic e loro mi hanno dato tutto: la prima cosa che farei se dovessi lasciare il club sarebbe parlare col presidente, che per me c'è sempre stato. Giocare all'Athletic è un grande onore, non voglio cambiare".