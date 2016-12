Inghilterra, Championship: Brighton primo al termine del girone d'andata

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Finito il girone d'andata di Championship con i due posticipi che hanno visto il successo del Brighton in casa contro il QPR per 3-0 e del Derby sul Birmingham per 1-0. Questa la classifica al giro di boa. Sono due le squadre promosse direttamente e una terza attraverso i playoff che coinvolgeranno le squadre dalla terza alla sesta posizione.

Brighton 51

Newcastle 49

Reading 43

Huddersfield 42

Leeds 41

Sheffield Wednesday 40

Derby County 39

Fulham 36

Barnsley 34

Aston Villa 34

Birmingham 34

Norwich 33

Preston 32

Brentford 29

Wolverhampton 28

Ipswich 28

Bristol 27

Nottingham Forest 26

Cardiff 24

QPR 23

Burton 22

Blackburn 20

Wigan 18

Rotherham 13