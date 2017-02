Kane rilancia il Tottenham: 1-0 al Middlesbrough e 2° posto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo due pareggi consecutivi il Tottenham è tornato alla vittoria battendo 1-0 il Middlesbrough. Agli Spurs è bastato il rigore di Kane arrivato al 58' per conquistare questi tre punti importanti dopo la sconfitta dell'Arsenal. Con questa vittoria infatti il Tottenham scavalca i Gunners e sale a 50 punti in classifica mentre il Middlesbrough che non riesce più a vincere resta a quota 21.