L'onestà di Gabriel Jesus: "Sorpreso dal mio inizio col Manchester City"

© foto di Gaetano Mocciaro

Gabriel Jesus, stella brasiliana che ha 'rubato' il posto a Sergio Aguero al Manchester City, ha parlato al sito ufficiale del club del suo exploit: "Sono davvero felice, ogni giorno mi sento sempre meglio. Ogni membro del club mi sta dando una mano. Anche per questo sono riuscito a fare questo grande inizio. Onestamente sono un po' sorpreso dal mio inizio anche se ho lavorato duramente ogni giorno per far sì che questo potesse accadere".