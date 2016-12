Lampard ammette: "Mi piacerebbe lavorare ancora al Chelsea"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Franck Lampard potrebbe presto tornare al Chelsea e il centrocampista inglese ha ammesso che non gli dispiacerebbe questa possibilità: "Io e John Terry siamo del Chelsea in tutto e per tutto. Qualunque cosa accada, in qualche modo sarò al Chelsea, anche con il mio abbonamento a guardarli. Siamo in contatto, se avrò un ruolo in squadra non dipende sono da me. Sono molto tranquilla, quando succederà deciderò la cosa giusta, ovviamente mi piacerebbe lavorare al Chelsea".