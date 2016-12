Las Palmas, Gomez: "Jesè e Gabigol? Magari arrivassero qui"

José Vicente Gomez, centrocampista del Las Palmas, non nasconde il suo desiderio di poter giocare assieme a Jesé e Gabigol, due tra i giocatori di maggior calibro accostati al club spagnolo nelle ultime settimane. Parlando a Onda Cero, il giocatore ha confessato in questi termini il suo auspicio in vista del mercato di riparazione ormai prossimo all'apertura: "Senza essere un club potente economicamente, il Las Palmas riesce comunque ad attirare giocatori di questo tipo. Magari arrivasse qualcuno di questi, spero che vengano qui e facciano bene".