Le pagelle del Bordeaux - Ménez fischiato, Rolán lotta

Bordeaux-PSG 0-3

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Carrasso 6 - Subisce tre gol sui quali non gli si può imputare alcuna colpa.

Gajic 6 - Non argina sempre con efficacia Di María, ma spinge con continuità, fino al 90'.

Jovanovic 5 - Protagonista sfortunato in occasione della prima rete: il suo colpo di testa diventa di fatto un assist per Cavani.

Pallois 5 - Per poco non segna con una botta dalla distanza. Troppo distratto, però, in copertura.

Sabaly 5 - In ombra per tutto il match, saltato ripetutamente da un Lucas in forma smagliante.

Plasil 5,5 - Nessuna giocata degna di nota per l'ex Catania, che gioca in orizzontale senza incidere. Dal 66' Vada 5,5 - Spreca un'ottima occasione a tu per tu con Trapp smorzando troppo il tiro.

Toulalan 5,5 - Poco brillante questa sera: scarsa efficacia in fase d'interdizione.

Sankharé 6 - Tanti inserimenti nel primo tempo, quando sfiora anche il gol. Cala insieme ai compagni nella ripresa.

Malcolm 6 - Qualche accelerazione interessante sulla destra. Sostituito a 10' dalla fine. Dal 79' Laborde s.v.

Rolán 6,5 - Il migliore dei suoi. Lotta come un leone in avanti propiziando diverse azioni offensive.

Ménez 5 - Prova incolore per l'ex Milan, fischiato dai suoi tifosi al momento della sostituzione. Dal 57' Kamano 6 - Entra bene in partita, protagonista nel finale di una bella serpentina con la quale salta un paio di avversari.