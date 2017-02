Le pagelle del Borussia - Dembélé on fire, Reus sprecone

Borussia Dortmund-Lipsia 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bürki 6 - Serata tranquilla per lui, mai messo realmente in difficoltà dagli attaccanti del Lipsia.

Piszczek 6 - Pensa poco a spingere anche perché sulla sua corsia c'è un Dembélé che corre per tre. Bene in copertura.

Sokratis 6,5 - Prestazione solidissima del centrale greco, che non sbaglia un intervento.

Bartra 6 - Qualche piccola sbavatura, ma la sua prestazione è complessivamente sufficiente.

Schmelzer 6 - Anche lui si sovrappone poco. Ha la fortuna di trovarsi davanti un Keita non in serata. Dall'85' Passlack s.v.

Durm 6 - Svolge bene entrambe le fasi rendendosi utile per la squadra.

Weigl 6 - Fa legna davanti alla difesa intercettando diverse iniziative avversarie.

Guerreiro 6 - Non brillantissimo questa sera, ma partecipa alla manovra senza commettere errori gravi. Dal 77' Ginter s.v.

Dembélé 7 - L'accelerazione che propizia il gol dell'1-0 è la fotografia di un potenziale enorme non ancora completamente espresso. Tuchel si sfrega le mani. Dal 61' Pulisic 6,5 - Entra subito in partita mettendo in mezzo qualche cross interessante.

Aubameyang 7 - Una scheggia che fa impazzire la retroguardia avversaria. Il gol è il giusto premio ad un'ottima prova.

Reus 6 - Fa sempre tutto bene, ma al momento di concludere spreca malamente gol già fatti.