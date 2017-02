Le pagelle del Lipsia - Gulácsi tiene a galla i suoi, sfilza di insufficienze

Borussia Dortmund-Lipsia 1-0

Gulácsi 6,5 - Nulla può sull'incornata di Aubameyang che decide il match. Tiene a galla i suoi con interventi provvidenziali.

Bernardo 5 - Si propone poco ed è impreciso. Fatica a contenere Reus.

Compper 5,5 - Alterna coperture da applausi ad altre da censura.

Orban 5,5 - Pericoloso nel gioco aereo ad inizio gara, non sempre impeccabile il fase di contenimento.

Halstenberg 5 - Dembélé lo porta sull'orlo di una crisi di nervi: quasi impossibile contenerlo quando è in serata.

Keita 5 - E' uno degli uomini chiave di questa squadra, ma questa sera non riesce ad incidere.

Ilsanker 5 - Partita da dimenticare anche per lui: troppo macchinoso per creare problemi al Dortmund.

Khedira 5,5 - Qualche buona iniziativa per il fratello di Sami, che fatica comunque ad imporsi in mediana. Dal 66' Upamecano 5,5 - Prima presenza con il Lipsia: dimostra di avere grande fisicità, ma non sposta gli equilibri.

Kaiser 5,5 - Prova a mettere a disposizione dei compagni qualche cross invitante senza però riuscirci. Dall'80' Palacios Martínez s.v.

Poulsen 5,5 - Obbligato a reggere da solo il peso dell'attacco per larghi tratti del match. Lotta con i difensori del Borussia senza concludere mai a rete.

Selke 5 - Quando gli capita una buona occasione in contropiede la spreca per un eccesso d'indecisione. Dal 73' Burke s.v.