Le pagelle del Marsiglia - La prima perla di Payet, sorprendente Lopez

Risultato finale: Marsiglia-Guingamp 2-0

© foto di Imago/Image Sport

Pelè 6 - Nell'occhio del ciclone per qualche errore di troppo, vive una serata tranquilla vista l'assenza di tiri pericolosi verso la sua porta.

Sakai 6,5 - Gara assolutamente positiva per il terzino giapponese che spinge con assiduità e continuità sulla fascia destra senza però lasciare mai scoperta la retroguardia.

Fanni 6 - Ordinaria amministrazione per il centrale del Marsiglia, marca Briand senza alcuna sbavatura passando una serata tranquilla.

Rolando 6,5 - Alcuni suoi interventi sono provvidenziali per mantenere il vantaggio, a metà del secondo tempo sfodera una scivolata perfetta a centro area che non permette a Briand di pareggiare a porta sguarnita.

Doria 6 - Prova sufficiente del brasiliano che non aiuta molto Payet e quando si spinge in avanti va anche vicino al gol con un mancino velenoso.

Lopez 6,5 - Un centrocampista davvero utile per il gioco della squadra di Rudi Garcia, tanto dinamismo in mezzo al campo. Sempre il primo ad accompagnare l'azione offensiva. Dal 88' Diarra sv

Vainqueur 6 - Una diga davanti alla difesa l'ex Roma, bravo a distruggere la manovra ospite senza esitare a dare il via alla manovra offensiva.

Sanson 6,5 - Il match si sblocca grazie al suo pallone perfetto per la testa di Gomis, quasi lo stesso discorso fatto per Lopez. Arrivato dal Montpellier, è un rinforzo utilissimo per lo scacchiere tattico del tecnico francese.

Thauvin 6 - E' molto attivo sulla fascia di destra ma sbaglia diversi traversoni senza finalizzare il gran lavoro per costruirsi l'azione, ci sono le qualità meno la concretezza. Dal 70' Cabella 6 - Si vede che ha voglia di fare, si guadagna qualche buon calcio di punizione.

Gomis 6,5 - Il killer instinct dell'attaccante del Marsiglia che al primo pallone giocabile in tuffo manda alla spalle di Johnsson per il vantaggio, un pericolo costante per la difesa del Guingamp e sfiora più volte la doppietta personale.

Payet 7 - E' il protagonista della serata alla prima da titolare, il Velodrome lo incoraggia e lui prende per mano il Marsiglia. Il più pericoloso nel primo tempo con diversi tiri impegnativi per il portiere del Guingamp, poi un calcio di punizione deviato gli permette di trovare il gol meritato. Dal 79' Zambo sv