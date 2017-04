Le pagelle dello Schalke - Disastro Kehrer, Avdijaj sprecone

Darmstadt-Schalke 04 2-1

Fährmann 6 - Esente da colpe sui due gol subiti. Non corre altri pericoli.

Coke 6,5 - Perde la marcatura su Vrančić, che ringrazia e segna. Si fa perdonare con il suo apporto costante alla fase offensiva, impreziosito dal gol che regala l'illusione del pareggio allo Schalke.

Kehrer 4 - Disastroso sulla prima rete del Darmstadt, si fa espellere a 10' dal termine per somma di ammonizioni.

Badstuber 6 - Fa il suo, sbagliando pochi interventi. Sicuramente non tra i principali responsabili della sconfitta odierna.

Aogo 6 - Cresce nella ripresa, quando serve l'assist per il gol firmato Coke.

Goretzka 5 - Entra in partita all'80', quando sfiora il raddoppio con un'incornata. Un fantasma per il resto della gara.

Geis 6 - Positivo in fase di possesso, i suoi lanci lunghi danno maggiore fluidità alle trame dei Minatori. Dal 67' Bentaleb 5,5 - Non riesce ad imporsi dopo l'ingresso.

Caligiuri 6 - Diverse accelerazioni che mettono in difficoltà la retroguardia avversaria. Dall'81' Schöpf s.v

Meyer 5 - In evidente difficoltà sulla trequarti, non riesce mai ad inventare giocate utili per la squadra.

Avdijaj 5,5 - Poco lucido sotto porta nella prima frazione. Sostituito poco dopo l'avvio di ripresa. Dal 55' di Santo 5,5 - Esser gli nega la gioia del gol, ma non sposta gli equilibri.

Burgstaller 5,5 - Uno dei più positivi fino al rigore fallito, poi sparisce dai radar, probabilmente demoralizzato dall'errore dagli undici metri.