Leicester City, Schmeichel: "Possiamo fare bene anche senza Vardy"

Nel Boxing Day, il Leicester City dovrà fare a meno di Jamie Vardy squalificato per le prossime tre gare. Tuttavia il portiere de le Foxes, Kasper Schmeichel ha assicurano che la squadra campione in carica potrà fare a bene anche senza l'attaccante inglese: "Ovviamente Vardy è un'influenza enorme per noi. Diciamo sempre che lui nello spogliatoio è fondamentale e sarà una grave mancanza ma abbiamo già visto contro lo Stoke City che i giocatori che sono entrati hanno fatto la differenza. Quindi sono molto fiducioso in tutti i giocatori che abbiamo e sceglierà il mister".